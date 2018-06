Sonntagscafé

Langenhagen. Im Mehr-Generationen-Haus an der Konrad-Adenauer-Straße 15d öffnet am Sonntag, 1. Juli, von 14.30 bis 16.30 Uhr das Sonntagscafé. Jedermann ist willkommen, es ist Kaffeezeit mit selbstgebackenem Kuchen, und es gibt Gelegenheit, mit netten Menschen in das Gespräch zu kommen.