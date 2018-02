Sonntagskonzert mit Ernst Müller

Langenhagen (ok). Sonntagskonzert in Langenhagen: 60 Jahre Langenhagener Blasmusik feiert Ernst Müller am Sonntag, 15. April, um 16 Uhr am Forum an der Schützenstraße. Es wirken mit: "Teufelsgeiger" Charly Neumann an der Violine, die harmony Brothers, der Akkordeon-Club Langenhagen unter der Leitung von Nemanja Lukic sowie das Hausorchester des Prinzen von Hannover unter der Leitung von Ernst Müller. Eintrittskarten inklusive Kaffee und Kuchen kosten 18 Euro, Sitzplätze zehn Euro. Karten gibt es ab sofort in der HAZ/NP7ECHO-Geschäftsstelle im CCL.