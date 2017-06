SoVD bietet Ausflug an

Besuch des Back-Theaters in Walsrode

SoVD Langenhagen. Zweimal ging es in diesem Jahr mit dem SoVD-Ortsverein schon auf Niedersachsenfahrt: Die erste Tour führte in das Heidekastell Iserhatsche, bei Bispingen, das nun viele neue Bewunderer hat. Auf der Hinfahrt wurde eine Mittagspause im Snow Dome eingelegt und zum Nachtisch gab es einen Abstecher in das „Verrückte Haus“, das auf dem Kopf steht.Die zweite Tour ging auf den Spargelhof Thiermann bei Kirchdorf mit anschließendem Kaffeetrinken im Duxener Hofcafé Straußenei.Nun steht die Anmeldung für die dritte Tour an, die zum Back-Theater nach Walsrode führt. Neben der Krimi-Komödie „Mutters Kurschatten“ gibt es noch ein ausgiebiges Mittagsmenü, Unterhaltung mit Bäckermeister Bernie, großes Kaffeetrinken mit Tortenmarsch und einen musikalischen Abschluss zum Mitsingen und Schunkeln. Außerdem gibt es in den Pausen Möglichkeiten zum Besuch des Aktionshauses mit vielen Einkaufsmöglichkeiten und ein Knustbrot als Gastgeschenk.Der Bus fährt am Dienstag, 8. August, um 10.45 Uhr am Treffpunkt Langenhagen Zentrum ab. Anmeldung ist möglich am Montag, 3. Juli, um 10 Uhr im Rathaus (Sitzungssaal I), Marktplatz, oder am Dienstag, 4. Juli, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr telefonisch unter der Rufnummer (0511) 21 93 71 73.