SoVD-Infos

Langenhagen (ok). Die nächste Infoveranstaltung des SoVD Langenhagen findet am Dienstag, 27. März, ab 15 Uhr im Café Wintergarten statt. Und: Demnächst geht es ins Wolfcenter nach Dörverden und zum Spargelessen nach Minden. Wer sich für die Fahrten anmelden möchte, sollte am Donnerstag, 5. April, in der Zeit von 10.30 bis 11.30 Uhr in den Sitzungsraum II im Rathaus kommen.