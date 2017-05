Spargel satt

Engelbostel/Schulenburg (ok). Der SoVD-Ortsverband Engelbostel-Schulenburg will mit seinen Mitgliedern und Gästen zum Abschluss der Spargelsaison noch einmal Spargel satt essen fahren. Verbunden mit einer Hofbesichtigung (größter Spargelhof) und Einkaufsmöglichkeit in einem Hofladen. Die Fahrt findet am Sonnabend, 24. Juni, statt. Abfahrt ist um 9 Uhr an der Bushaltestelle Krummer Kamp. Anmeldungen bitte bei Hans-Jürgen Giese (Telefon 0511/78 15 52) oder Wilhelm Bertram (Telefon 0511/74 31 02). Anmeldeschluss ist der 12. Juni.