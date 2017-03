Spargelessen

Godshorn (ok). Der CDU-Ortsverband Godshorn startet am Mittwoch, 19. April, um 18 Uhr vom Le-Trait-Platz mit einem Bus zum Spargelhof Heuer ins Zeltrestaurant in Fuhrberg. Rückkehr ist gegen 22 Uhr. Anmeldungen bitte bis spätestens 12. April bei Heinz Mahlberg unter der Telefonnummer (0511) 78 45 66 oder unter h.mahlberg@gmx.de.