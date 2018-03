Spargelessen

Godshorn. Der CDU-Ortsverband Godshorn startet am Donnerstag, 19. April, um 18 Uhr vom Le-Trait-Platz in Godshorn mit einem Bus zum Spargelhof Heuer in Fuhrberg. Dort wird eine einzigartige Auswahl klassischer und ausgefallener Variationen von feldfrischem Spargel direkt vom Erzeuger angeboten. Die Rückkehr wird gegen 22 Uhr sein. Für CDU-Mitglieder ist die Busfahrt kostenlos. Für Nicht-CDU-Mitglieder beträgt die Gebühr für die Hin- und Rückfahrt im Bus acht Euro. Freunde und Bekannte sind herzlich willkommen, dabei zu sein. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um rechtzeitige Anmeldung gebeten. Anmeldungen bis spätestens 12. April beiHeinz Mahlberg unter der Telefonnummer (0511) 78 45 66, Email: h.mahlberg@gmx.de