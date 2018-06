Spargelessen

Engelbostel-Schulenburg. Zum alljährlichen Spargelessen unter dem Motto „ Spargel ist

unser Gemüse“ lädt der CDU-Ortsverband für Mittwoch, 13. Juni, um 19 Uhr in der Sattelkammer am Klusmoor ein. Ortsverbandvorsitzende Heike Haster bittet um Anmeldung bis Sonntag, 10. Juni: Telefon (0511) 74 84 94 (ab 18.30 Uhr) oder per E-Mail

Heike.Haster@t-online.de.