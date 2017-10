Spaß mit Zumba

Langenhagen (ok). Es ist einfach zu erlernen, und der Spaß kommt bei lateinamerikanischer Musik garantiert nicht zu kurz. Der nächste Zumba-Kursus bei Sparta Langenhagen startet am Mittwoch, 1. November, und läuft achtmal bis zum 20. Dezember. Immer zwischen 18 und 19 Uhr in der Hermann-Löns-Schule. Die Kursgebühr liegt bei 36 Euro. Zu einer unverbindlichen Schnupperstunde sind Jugendliche und Erwachsene insbesondere am 1. November, grundsätzlich aber gern jeden Mittwoch zur gleichen Zeit, herzlich eingeladen. Weitere Informationen bei Nina Brodersen unter (0176) 95 56 14 12 oder unter zumba.fenjabarlsen@gmx.de.