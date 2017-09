Spaß und Fitness

Langenhagen (ok). Spaß am Laufen vermitteln und Wege zu besserer Fitness aufzeigen: Das sind die Ziele, die in einem Laufworkshop des LAC Langenhagen zu Beginn des Herbstes umgesetzt werden sollen. Das Immunsystem soll obendrein gestärkt werden. Der Workshop ist auch darauf ausgerichtet, alle Teilnehmer auf einen Start beim Fünf-Kilometer-Lauf beim traditionellen Lönsparklauf am 12. November vorzubereiten. Das Angebot startet am 5. Oktober und beinhaltet: Training unter fachlicher Leitung, dienstaga und donnerstags von 17.30 bis 18.30 Uhr sowie sonnabends oder sonntags; Erstellung individueller Trainingspläne für den Fünf-Kilometer-Lauf; Startgebühr für den Lönsparklauf am 12. November sowie ein Exkurs "Lauftechnik" beim Laufexperten Matthias Marquardt. Mehr Infos bei Bernd Müller unter bernd.mueller@lac-langenhagen.de.