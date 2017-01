Spaziergang mit Windhunden

Langenhagen. Der nächste Windhund-Spaziergang ist am Sonntag, 22. Januar, um 10.30 Uhr. Die Route ist zwölf Kilometer lang. Treffpunkt ist am Wasserverband Nord-Hannover, Herrenhäuser Straße 61 in Burgwedel. Weitere Informationen: E-Mail greyhoundhenry@googlemail.com.