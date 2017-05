SPD bietet Gespräche

Langenhagen. Die SPD-Abteilung lädt zum Gespräch ein. Bundestagsabgeordnete Caren Marks, Landtagsabgeordneter Marco Brunotte, Regionsabgeordnete Elke Zach und Fraktionsvorsitzender Marc Köhler sind am Sonnabend, 20. Mai, auf dem Marktplatz an der sogenannten ‚‚ansprechBAR‘‘ an einem Stand zu finden. „Wer möchte, kann mit unseren kompetenten Ansprechpartnern wirklich jedes Anliegen diskutieren, ganz egal ob Bundesthema oder ein Anliegen direkt vor Ort – wir bieten gemütliche Cocktailsessel an und reichen dazu ein kaltes Getränk oder auch einen Kaffee“, sagt Organisator Frank Stuckmann, Vorsitzender der SPD-Abteilung. Die „ansprechBAR“ wird zwischen 10 und 13 Uhr auf dem Markplatz vor dem Restaurant Mercado aufgebaut sein.