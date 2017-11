Caren Marks am Dienstag auf dem Wochenmarkt

Langenhagen. Zum Auftakt der neuen Legislaturperiode startet die SPD-Bundestagsfraktion mit einer bundesweiten Aktionswoche in den Wahlkreisen unter dem Motto „SPD-Fraktion im Dialog“. „Uns ist es wichtig, den Bürgerinnen und Bürgern zu zuhören und sie stärker an unserer Politik zu beteiligen“, so die SPD-Bundestagsabgeordnete Caren Marks.Am Dienstag, 14. November, wird Caren Marks von 10 bis 12 Uhr auf dem Marktplatz am City Center in Langenhagen sein, um mit den Menschen vor Ort über ihre Vorstellungen zu sprechen. Dabei kann es um zentrale Zukunftsfragen wie Digitalisierung und Flucht gehen, aber auch um ganz konkrete Anliegen und Sorgen. „Wenn demokratische Politik einen Teil der Bevölkerung nicht mehr erreicht, dann müssen wir den Gründen dafür nachgehen und selbstkritisch fragen, was schief läuft“, so die Abgeordnete. „Viele Menschen fühlen sich von der Politik nicht ernst genommen, ihnen ist das Vertrauen in die Politik verloren gegangen. Deshalb wollen wir verstärkt rausgehen, zuhören und Vertrauen zurückgewinnen.“Mitreden können die Bürgerinnen und Bürger auch im Internet. Auf der Seite www.spdfraktion.de/dialog können sie den SPD-Bundestagsabgeordneten Vorschläge machen, wofür sie sich im Bundestag einsetzen sollen.