SPD lädt ein

Schulenburg. Die SPD-Abteilung lädt zum "Klönen am Grill" ein. Termin ist am Freitag, 16. Juni, ab 18 Uhr an "Grote ́s Carport", Bohlwiese 14. Bei Bratwurst und Getränken können Anlieger in das Gespräch kommen, beispielsweise über die zukünftige Entwicklung: Neubau, Einkauf und Verkehr in Schulenburg.