SPD lädt ein

Langenhagen. Die SPD-Abteilung lädt zum Grillen im Brinker Park für Sonnabend, 9. Juni, ab 14 Uhr ein. Treffpunkt ist der Grillplatz, der 100 Meter vom Eingang Fuhrenkamp entfernt am Spielplatz zu finden ist. Mit den Sozialdemokraten bei der schon legendären Schinkenbratwurst in das Gespräch zu kommen, ist ausdrücklich erwünscht. "Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme bei perfekten Wetteraussichten und mit dem nahegelegenen Spielplatz ist die Veranstaltung etwas für einen Ausflug mit der ganzen Familie", sagt Frank Stuckmann, Vorsitzender der Abteilung Langenhagen.

Zwecks besserer Planung, damit die Würstchen auch für alle reichen, wird bei Interesse darum gebeten, sich bis spätestens 8. Juni kurz via Whatsapp oder SMS mit der Personenzahl anzumelden: Rufnummer 01575 96 30 851.