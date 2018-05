Spende und Currywurst

Langenhagen (ok). Blutspenden im Vereinsheim des SC Langenhagen: Der Aderlass beim DRK Langenhagen findet am Dienstag, 22. Maii, von 15.30 bis 19.30 Uhr in der Leibnizstraße statt. Für die Spendenwilligen gibt es Currywurst mit Pommes frites.