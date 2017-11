Sperrung bis Freitag

Langenhagen. Wegen Kanalarbeiten ist die Kastanienallee, in Höhe der Hausnummer 41 noch bis Freitag gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildet. Sie führt in beiden Fahrrichtungen über die Heinkenstraße, Gartenstraße und Feldstraße. Die Fußwege sind frei. Die Buslinien 470 und 480 werden bis Montag, 20. November, umgeleitet. Die Haltestelle Langenhagen/Hans-Böckler-Straße entfällt. Die Haltestelle Godshorn/Lessingstraße wird in den Bereich der Kreuzung Alt Godshorn/Soltauer Straße verlegt und von beiden Linien angefahren.

Für Fragen steht die Stadtverwaltung telefonisch unter (0511) 7307 9459 oder per E-Mail ralf.wehrenberg@langenhagen.de zur Verfügung.