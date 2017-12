Fünf geparkte Autos aufgebrochen

Langenhagen. Fünf Diebstähle aus Autos gab es in der vergangenen Woche. Geparkte PKW an der Bachstraße und am Brinkholt wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschädigt. Täter gelangten jeweils nach Einschlagen einer Seitenscheibe in die angegangenen BMW (fünfer Reihe), öffneten die Motorhauben, bauten die Frontscheinwerfer aus und entwendeten diese. In einem Fall wurde aus dem Fahrzeuginnenraum ferner eine Jacke und ein Mobiltelefon entwendet.Auf Mercedes spezialisierte Diebe waren in der Nacht von Freitag auf Sonnabed an PKW der C-Klasse am Werk, die an der Irisstraße, Im hohen Felde und Rathenaustraße geparkt waren. Das hintere Dreieckfenster wurden jeweils eingeschlagen und fest verbaute Multimediasysteme ausgebaut und gestohlen.