Spiele- und Klönabend

Langenhagen. Am Montag, 6. März, um 19 Uhr findet für interessierte Erwachsene ein Spiele- und Klönabend in der Jugendscheune der Kirchengemeinde Godshorn, Alt Godshorn 61 statt. Dort wird an jedem ersten Montag im Montag in entspannter Atmosphäre gespielt, geknobelt und geklönt. Dieses Mal werden die Teilnehmer bei einem Tablequiz gefordert, weitere Montage bieten dann andere interessante Spiele an. Aber auch, wer nur klönen möchte, ist herzlich willkommen.