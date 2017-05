Spieler und Torwart gesucht

Engelbostel (ok). Der Zusammenhalt beim MTV Engelbostel-Schulenburg ist groß; die erste Herren übernimmt die Patenschaft für die E 1. Das Team sucht für die nächste Saison noch Spieler und einen Torwart des Jahrgangs 2007. Wer zum Probetraining vorbeikommen möchte: Die Zeiten sind immer dienstags und freitags von 17 bis 18.30 Uhr auf dem Sportgelände am Stadtweg, Kontakt unter krems@mtv-engelbostel-schulenburg.de oder per Telefon unter (0511) 7 85 23 87.