Spieletag am Airport

Langenhagen. Ein Nachmittag voller Action, Spiel und Spaß: Am Sonnabend, 21. Oktober, startet ein besonderes Spielevent am Hannover Airport. Kinder ab acht Jahren gehen mit der Follow-Bee auf Reisen und erkunden sieben Spielstationen.Ganz nebenbei lernen sie spielerisch sieben Länder kennen. Hannovers Spiel-Experte Heinz Lehmann von idee+spiel kommt an den Airport und bringt spannende Aktionen mit.Beginn ist um 14 Uhr, Ende gegen 16.30 Uhr. Für alle Kinder gibt es eine Urkunde und eine kleine Überraschung. Auch für Eis und Getränke ist gesorgt. Eltern, die ihre Kinder bringen und abholen, bekommen ermäßigten Zugang zur Ausstellung Welt der Luftfahrt mit Besucherterrasse. Sie parken außerdem zum ermäßigten Tarif von vier Euro für vier Stunden.Kosten: 25 Euro pro Person. Tickets sind im Online-Shop auf https://shop.hannover-airport.de oder vor Ort im Hannover Airport Erlebnis-Shop erhältlich.