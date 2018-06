Spielmobil unterwegs

Langenhagen. Viele Spielsachen und Fun-Fahrzeuge bietet das Maja-Spielmobil, das in den Schulferien an folgenden Stationen, immer montags bis freitags von 15 bis 19 Uhr, zu finden ist: 2. bis 6. Juli am Spielplatz Liebigstraße, 9. bis 13. Juli auf dem Schulhof der Grundschule Engelbostel, 16. bis 20. Juli auf dem Schulhof der Grundschule Godshorn, 23. bis 27. Juli auf dem Spielplatz am Söseweg und vom 30. Juli bis zum 3. August auf dem Ikep Weiherfeld in Kaltenweide.