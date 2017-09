Spitzenturnen in der RKS-Halle

Langenhagen (ok). Turnen satt in der Robert-Koch-Realschule am nächsten Sonnabend, 16. September: Die Landesmeisterschaften Gerätturnen für Mädchen beginnt morgens um 9 Uhr mit dem ersten Durchgang der Altersklassen 7, 9 und 11/12; ab 13.05 Uhr sind die Altersklassen 8 und 11 an der Reihe. Ab 16.30 Uhr findet dann zum Abschluss die Qualifikation für den Bundespokal statt.