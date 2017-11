Sport um Mitternacht

Langenhagen. Auch in diesem November rollt wieder der Ball. Am Freitag, 10. November, findet wieder das Maja-Mitternachtsturnier in der IGS-Sporthalle statt. Teilnehmen können alle Jugendlichen im Alter von 14 bis 21 Jahren. Anmeldungen sind noch bis zum 9. November möglich, bei Facebook über Maja Langenhagen, per Mail an alexander.pischel@maja-langenhagen.de oder persönlich im Jugendzentrum Langenhagen.