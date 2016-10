Sportabzeichen an Grundschule

Krähenwinkel (ok). Alle Schülerinnen und Schüler, die in diesem Jahr ihr Sportabzeichen an der Grundschule in Krähenwinkel absolviert haben, sollten sich Freitag, 4. November, um 16 Uhr im Terminkalender vormerken. An dem Termin werden die Sportabzeichen im Vereinsheim des TSV KK am Stucken-Mühlen-Weg verliehen. Daarüber hinaus gibt es eine kleine Tombola.