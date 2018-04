Sportabzeichen beim SCL

Abnahme beginnt am Mittwoch, 9. Mai

Langenhagen (ok). Der Frühling hat Einzug gehalten; die Sportabzeichensaison beginnt: Beim SC Langenhagen ist der Start am 9. Mai; die Abnahme endet am 6. Oktober. Treffpunkt ist der Schulsportplatz; der Hochsprung wird auf der SCL-Sportanlage abgenommen. Die Leichtathletik-Termine: sonnabends ab 14 Uhr – 26. Mai, 16. Juni, 11. August, 1. und 22. September und 1. Oktober; mittwochs ab 18 uhr am 9. und 16. Mai, 6. und 27. Juni, 22. August, 12. und 26. September. Fürs Radfahren ist der Treffpunkt Am Rehkamp (UPS), das Ziel ist in der Gaußstraße/Eingang Bahlsen. Start der 200-Meter-Kurzstrecke ist um 8.30 Uhr. Für die 20 Kilometer beginnt das Eintragen um 8.45 Uhr; der Start ist um 9 Uhr. Termine: sonntags 27. Mai, 10. Juni, 19. August, 9. und 30. September. Für die SCL-Jugend im Alter zwischen sechs und 17 wird im Juni ein separater Abnahmetermin angeboten. Das Familiensportabzeichen legen mindestens drei Familienmitglieder aus zwei Generationen ab. Gruppen ab zehn Personen sprechen sich bitte mit Dieter Schnuer unter der Telefonnummer (0511) 77 93 49, (0152) 29 87 12 10 oder unter dieschn@arcor.de. Die Sportabzeichenverleihung findet am 24. Oktober statt. Mehr Infos unter www.deutsches-sportabzeichen.de.