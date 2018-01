Sportabzeichen

Krähenwinkel (ok). Sportabzeichenverleihung beim TSV KK. Die erfolgreichen Absolventen des Jahres 2017 treffen sich am Freitag, 12. Januar, im Obergeschoss der Pétanque-Halle am Sportplatzweg. Termin ist für die Kinder und Jugendlichen um 17.30 Uhr, für die Erwachsenen um 18.30 Uhr.