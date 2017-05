Sportabzeichen für Familien

Langenhagen (ok). Familiensportabzeichen am Sonnabend, 17. Juni, zwischen 14 und 18 Uhr auf der Sportanlage des SC Langenhagen: Angesprochen sind drei Sportler aus mindestens zwei Generationen – also zum Beispiel Vater, Mutter, Kind oder auch Großmutter, Tochter und Enkel. Für die Jüngsten hat sich Obmann Dieter Schnuer ein Sportabzeichen der besonderen Art einfallen lassen. Und auch für eine kleine Stärkung zwischendurch wird gesorgt sein. Für Einzelsportler ist dieser Termin nicht bestimmt. Sie sollen bitte zu den Terminen in der Woche kommen.