Sporthalle und Gutachten

Langenhagen (ok). Mehr als 30 Tagesordnungspunkte stehen auf der Tagesordnung der nächsten Ratssitzung, die am Montag, 13. November, im Ratssaal stattfindet. Diskutiert wird unter anderem ab 18.30 Uhr über diverse Zuschüsse und Neubesetzungen, über den Bau einen neuen Sporthalle, über ein Brandschutzgutachten am Schulzentrum. Außerdem über eine Musterkonzeption für Ganztags-Grundschulen und über strategische Ziele der Entwicklungsgesellschaft. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung findet wie immer eine Einwohnerfragestunde statt.