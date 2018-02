Sportring trifft sich

Langenhagen (ok). Er ist die Dachorganisation der Langenhagener Sportvereine und trifft sich auch einmal im Jahr zu seiner Mitgliederversammlung ein. Der nächste Termin des Sportrings Langenhagen ist am Sonntag, 11. März, um 11 Uhr im Clubheim des SC Langenhagen an der Leibnizstraße. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Wahlen, Berichte und Ehrungen. Anträge müssen bis spätestens 2. März beim Sporting Langenhagen, Marktplatz 1, Rathaus, 30853 Langenhagen, vorliegen.