Sprechstunde

Engelbostel. Bürgermeisterin Bettina Auras wird am Montag, 22. Mai, im Bürgerbüro In der Kreuzwippe 1 eine Bürgersprechstunde einrichten. Bürger können in der Zeit von 16 bis 18 Uhr mit Fragen an die Bürgermeisterin herantreten.