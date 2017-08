Sprechstunde

Langenhagen. Der CDU-Landtagsabgeordnete Rainer Fredermann lädt zu seiner monatlichen Bürgersprechstunde für Langenhagen ein. Sie findet statt am Montag, 14. August, von 18.30 bis 19.30 Uhr in der Bäckerei Vatter im CCL am Marktplatz 7.