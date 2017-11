Sprechstunde

Godshorn. Am Montag, 4. Dezember, bietet der Schiedsmann Manfred Negelmann wieder eine Sprechstunde für alle Godshorner an. Die Sprechstunde findet in der Verwaltungsstelle Godshorn, Alt-Godshorn 90, in Langenhagen statt. Dort ist der Schiedsmann zwischen und 18 Uhr zu erreichen. Wer zu den angegebenen Terminen keine Zeit hat, kann auch gern unter der Telefonnummer 0511-78 44 54 anrufen.