Sprechstunde

Godshorn.Die Godshorner Ortsbürgermeisterin Ute Biehlmann-Sprung bietet am Montag, 26. Februar, eine Bürgersprechstunde in der Verwaltungsstelle Godshorn, Alt-Godshorn 90, an. Von 15 bis 17 Uhr können sichBürger mit ihren Anliegen an die Ortsbürgermeisterin wenden.