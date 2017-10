Sprechstunde des Bürgermeisters

Schulenburg. Bürgermeister Mirko Heuer bietet für Donnerstag, 26. Oktober, eine Bürgersprechstunde in der Verwaltungsstelle, Amtsweg 3c, an. Von 15 bis 17 Uhr können sich Bürger persönlich mit ihren Anliegen an ihn wenden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Wartezeiten sind möglich.