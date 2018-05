Sprechstunde des Bürgermeisters

Langenhagen. Bürgermeister Mirko Heuer bietet für Donnerstag, 31. Mai, eine Sprechstunde im Rathaus, Marktplatz, an. In seinem Dienstraum in der zweiten Etage steht er Bürgern von 14.30 bis 17 Uhr für ihre Anliegen in Einzelterminen zur Verfügung. Eine Anmeldung unter der Telefonnummer (05 11) 73 07 91 02 ist erforderlich.