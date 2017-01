Sprechstunde für Bürger

Godshorn. Der CDU-Landtagsabgeordnete Rainer Fredermann lädt zu seiner monatlichen Bürgersprechstunde für Langenhagen ein. Sie findet statt am Donnerstag, 12. Januar, um 17 Uhr im Bürgermeisterzimmer in der Gemeindeverwaltung Godshorn. Die Ortsverbandsvorsitzende und neue Ortsbürgermeisterin Ute Biehlmann-Sprung wird an diesem Tag ebenfalls anwesend sein.