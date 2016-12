Square Dance

Langenhagen (ok). Ein neuer Square-Dance-Kursus startet im nächsten Jahr bei den Lucky Stars in Hannover. Und zwar in der zweiten Januarhälfte; am 4. und 11. Januar werden deshalb beim wöchentlichen Tanztraining Schnupperabende angeboten. Ein kostenloser Workshop für Einsteiger und Interessierte findet am 14. Januar um 10 Uhr am Tanzort, der Epiphaniasgemeinde in den Hägewiesen in Hannover-Bothfeld statt. Weitere Infos unter (05131) 5 02 72 73 oder auch unter www.Luckystars-Hannover.de.