Square Dance schnuppern

Langenhagen. Die Square-Dance-Gruppe braucht Verstärkung. Ob jung oder Junggeblieben, alleine oder Paare - es kann jeder mitmachen und lernen. Bei Squaredance gibt es keinen Wettbewerb. Lange Schrittfolgen sind nicht auswendig zu lernen. Ein Ansager gibt Anweisungen, und ordnet die Tänzer immer wieder neu. Es ist Tanz und Sport zu populärer Musik. Training ist montags von 20 bis 22 Uhr im SCL-Clubheim an der Leibnizstraße 56.

Schnupperabende sind am 14. und 28. Mai, sowie am 4. Juni. Ein neuer Kursus beginnt am 11. Juni um 20 Uhr. Weitere Informationen: Telefon 05139 89 43 12.