Stadt informiert über bevorstehende vorübergehende Halteverbote

Langenhagen. In Abschnitten der Papenriede und der Kananoher Straße richtet die Stadt für Mittwoch, 20. Juni, vorübergehende Halteverbote für geplante Straßenreinigungen ein.

Die Änderungen gelten von 9 bis 12 Uhr in der Papenriede zwischen An der Weide und Hackethalstraße sowie in der Kananoher Straße zwischen Am Haselbusch und Am Weiherfeld.