Stadt informiert über bevorstehende vorübergehende Halteverbote

Langenhagen. Abschnitte der Straßen Am Brambusch und Schilfkamp sollen am Mittwoch, 27. Juni, gereinigt werden. Dafür richtet die Stadt von 9 bis 12 Uhr vorübergehende Halteverbote ein im Schilfkamp zwischen Hackethalstraße und Fuhrenkamp sowie Am Brambusch zwischen Kananoher Straße und Wohldamm.