Stadtmeisterschaften

Engelbostel. Der Reitverein Engelbostel freut sich darauf, am Sonnabend, 29. Oktober, Gastgeber der diesjährigen Stadtmeisterschaften im Reiten sein zu dürfen. Die Wettervorhersage für diesen Tag ist gar nicht so schlecht mit 14 Grad Celsius und null Prozent Regenwahrscheinlichkeit und so werden alle Reiter und Reiterinnen aus Langenhagen, die sich den Wettbewerben stellen, sicher einen gewohnt schönen und hoffentlich erfolgreichen Tag verleben. Ausgeschrieben sind insgesamt 12 Prüfungen vom Reiterwettbewerb bis zur Klasse L in der Dressur und im Springen sowie ein Mannschaftsspringwettbewerb Klasse A*. Ziel der Stadtmeisterschaft jedes Jahr ist es insbesondere, auch unerfahrenen Reitern die Chance auf einen Startplatz und eine Platzierung zu eröffnen. Die Abnahme der Prüfungen hängt vom Erreichen der Mindestteilnehmerzahl ab.