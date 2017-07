Stadtpokal

Langenhagen (ok). Stadtpokal in Engelbostel am Sonnabend, 22. Juli: Die Halbfinals laufen auf der Sportanlage am Stadtweg ab 10 Uhr. Im ersten Spielen stehen sich der TSV Godshorn und DJK Sparta Langenhagen gegenüber; in der zweiten Begegnung trifft Gastgeber MTV Engelbostel/Schulenburg auf Titelverteidiger TSV Krähenwinkel/Kaltenweide. Die Krähen hatten das Finale im vergangenen Jahr in Godshorn gegen Polizei SV mit 8:1 gewonnen.