Stadtverwaltung bedankt sich

Flüchtlingshelfer sind eingeladen

Langenhagen. Zuständig für die Betreuung der zugezogenene Flüchtlinge ist der städtische Sozialdienst. Für die Unterstützung, die Flüchtlingshelfer ehrenamtlich geleistet habe, bedankt sich die Stadtverwaltung im Rahmen einer Feierstunde am Sonnabend, 19. November, von 15 bis 18 Uhr im Forum an der Schützenstraße 10.Zum Programm gehört ein Grußwort von Bürgermeister Mirko Heuer und musikalische Unterhaltung durch die IGS-Bläserklasse und durch die Gruppe "Herzen in Terzen".Um Anmeldung bis zum 10. November wird gebeten: E-Mail ute.mau@langenhagen.de oder Telefon (0511) 73 07 91 07.