Stammtisch bei der FDP

Langenhagen. Zum "öffentlichen Stammtisch“ lädt der FDP-Stadtverband für Mittwoch, 7. Februar, um 19 Uhr im Restaurant La Villa Grande, Hauptstraße 2 in Godshorn ein. Zu Gast sein wird die FDP-Fraktionsvorsitzende in der Regionsversammlung Christiane Hinze.

Sie steht für Fragen zu aktuellen regionalen Themen, wie beispielsweise zum öffentlichen Nahverkehr, zur Verfügung. Daneben soll es Gelegenheit geben, kommunalpolitische Fragen zu erörtern, auch zur Entwicklung des städtischen Haushalts. Um Anmeldung unter der Telefonnummer 0157 504 14 216 oder per E-Mail j.balk@gmx.net wird gebeten.