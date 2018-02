Stammtisch des ADFC

Langenhagen. Für Donnerstag, 22. Februar, lädt die ADFC-Ortsgruppe zum nächsten Stammtisch ein. Gezeigt wird im Rahmen des Treffens ein 45-minütiges Bilder-Video mit dem Titel "Radfahren in der Lüneburger Heide."Jeder ist herzlich gerne hierzu eingeladen, ob ADFC-Mitglied oder Gast. Der Eintritt ist frei. Der Stammtisch beginnt um 18 Uhr in den Räumen des Radsportclubs RC-Blau-Gelb an der Emil-Berliner-Straße 32.