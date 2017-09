Standort Gerätehaus

Kaltenweide (gg). Umgesteuert wird derzeit seitens der Stadtverwaltung beim Standort für das neue Feuerwehr-Gerätehaus, so die Mitteilung in der jüngsten Ortsratssitzung. Anders als zunächst vom Ortsrat favorisiert soll die Fläche an der Ecke Kananoher und Wagenzeller Straße (früherer NP-Markt) nicht genutzt werden. Statt dessen soll, wegen der passenden Größe, die Fläche am nördlichen Kreisel an der Weiherfeldallee genutzt werden.