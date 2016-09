Star Wars

Langenhagen. 2012 wurde er ins Leben gerufen, seit 2013 gibt es ihn auch in Deutschland, Österreich und in der Schweiz: Den Aktionstag rund um Star Wars und die Star Wars Bücher. Nun zum dritten Mal in Langenhagen. In der Stadtbibliothek kann man an diesem Tag tolle Star Wars-Sachen basteln und an einem Quiz teilnehmen. Die Star Wars-Medienecke lädt zum Stöbern und Lesen ein und auch für das leibliche Wohl wird gesorgt: Es gibt intergalaktische Kekse und Yoda-Soda.

Für alle von fünf bis 99 Jahren. Der Termin: Sonnabend, 8. Oktober, von 10 bis 14 Uhr

In der Stadtbibliothek Langenhagen.