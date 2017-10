Star Wars

Langenhagen. 2012 wurde er ins Leben gerufen und feierte in den USA große Erfolge. Seit 2013 gibt es ihn auch in Deutschland, Österreich und in der Schweiz: Den Aktivitätentag rund um Star Wars und die Star Wars Bücher. Nun zum vierten Mal in Langenhagen. In der Stadtbibliothek kann man an diesem Tag tolle Star Wars Sachen basteln und an einem Quiz teilnehmen. Für alle bis 99 Jahren. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt: Es gibt Wookie-Cookies und Yoda-Soda. Der Termin: Sonnabend, 21. Oktober, von 10 bis 14 Uhr in der Stadtbibliothek Langenhagen. Keine Anmeldung erforderlich, kostenlos. Wer mag, kann im Star -Wars-Kostüm kommen.