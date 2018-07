Stark angetrunken

Langenhagen. Zeugen meldeten am Dienstag gegen 17.35 Uhr einen stark Alkoholisierten an der Walsroder Straße der durch Schläge mit seinen Gehhilfen ein Auto, einen Briefkasten sowie ein Fahrrad beschädigte. Er wurde vor Ort vorläufig festgenommen und zur Versorgung und Ausnüchterung in eine Klinik gebracht.